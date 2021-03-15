Оренбург, 15 марта, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Оренбурге администрация готова заплатить более 7,6 млн рублей за ремонт двух памятников: памятника Юрию Гагарину и беседки-ротонды в сквере им. В.И. Ленина. Мэрия объявила аукцион и ищет подрядчика для выполнения работ на объектах культурного наследия.

Orenburg.ru Памятник первому космонавту мира Ю.А. Гагарину

Начальная (максимальная) цена лота составляет 7 656 330 рублей: 7 733 674 рубля — на работы по сохранению памятника Ю.А. Гагарину и 23 188 рублей — на работы по сохранению объекта культурного наследия «Беседка — Ротонда (Классицизм)». Заявки принимаются до 19 марта. Конкурс состоится 20 марта.

Планируется, что ротонду покрасят, а при ремонте памятника Гагарину используют гранитные плиты, сусальное золото, обустроят бетонный фундамент.

Добавим, памятник первому космонавту мира Юрию Гагарину установлен в 1986 году. Скульптором является Ю.Л. Чернов. Высота памятника составляет 18 метров. Пьедестал отделан красными гранитными плитами, фигура космонавта выполнена из бронзы. За спиной скульптуры на стилобате установлены две металлические ребристые стелы высотой 12,1 и 15,1 метра.

При детально-инструментальной диагностике выявлены дефекты, оказывающие отрицательное влияние на несущую способность, функциональную пригодность и безопасную эксплуатацию памятного знака. В частности, поверхность фундамента разрушена, металлические элементы стилобата имеют следы коррозии, на пьедестале гранитные плиты приклеены не по уровню, выявлено отслоение гранитной плитки, трещины в гранитной плитке замазаны красной затиркой либо клеевым составом, на стеле есть пятна краски. При анализе всех выявленных дефектов эксперты пришли к выводу, что техническое состояние памятного знака в основном признано недопустимым.

Напомним, в конце февраля 2021 года памятник был осквернен. Вандалы закрасили зеленой краской факсимиле Гагарина на пьедестале. Скорее всего, сусальное золото, указанное в смете, будет использовано для инкрустации автографа.

Orenburg.ru Беседка-ротонда

Беседка — ротонда построена в 1829 году во времена правления военного губернатора Петра Эссена, питавшего пристрастие к садам и паркам в Зауральной роще. В 1890-х годах ротонда была перенесена в Александровский сквер (ныне сквер им. В.И. Ленина). Является типичным образцом садово-парковой архитектуры времен классицизма: десять белоснежных колонн дорического ордера установлены на круглом приподнятом основании и увенчаны круглым куполом. В 1998 году ротонду полностью реставрировали к 255-летнему юбилею Оренбурга.