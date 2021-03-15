Кемерово, , 14:07 — REGNUM Кемеровский областной перинатальный центр вернулся к обычному режиму работы. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

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Уточняется, что инфекционный госпиталь перепрофилирован по поручению губернатора региона Сергея Цивилёва.«С сегодняшнего дня медицинское учреждение вновь открыло двери для пациентов. Во всех помещениях центра проведена противовирусная обработка. Бактериологический и вирусологический контроль показали отрицательные результаты», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, год назад в перинатальном центре Кузбасской областной клинической больницы имени Любови Решетовой был открыт инфекционный госпиталь.