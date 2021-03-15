Москва, , 14:06 — REGNUM Накануне гражданской войны Сирия проводила политику, которая не устраивала многих региональных игроков. Об этом 15 марта заявил директор Института стратегических исследований РУДН Дмитрий Егорченков на телеканале «Россия 24».

«Конечно, огромное количество игроков: и внерегиональных, и региональных готовы были любыми способами на Сирию повлиять так или иначе. И, собственно говоря, это очень хорошо вписывалось в американскую концепцию «большого Ближнего Востока», вот эта вся волна арабских революций, которые прошли — и Сирию нельзя из неё вычёркивать», — заявил Егорченков.

«Сирия вела абсолютно независимую внешнюю политику, которая в том числе была направлена на взаимодействие с Тегераном, что раздражало очень многих в регионе и за его пределами», — указал он.

Около десяти лет назад, в 2011 году, в Сирии начались антиправительственные выступления, которые переросли в гражданскую войну, а затем и в полномасштабный международный конфликт с участием не только сил президента страны Башара Асада, оппозиции и различных террористических группировок, но и вооружённых сил России, США, Турции, Ирана и других государств.