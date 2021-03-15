Екатеринбург, 15 марта 2021, 14:09 — REGNUM В Екатеринбурге у ученика гимназии взорвался вейп во время курения. Информацию подтвердили журналистам в городском департаменте образования.
Мальчик попытался покурить вейп, но устройство неожиданно взорвалось. ЧП произошло в свободное от уроков время не на территории гимназии.
«Ребенок находится на больничном», — пишет «Российская газета».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Башкирии приравняли электронные сигареты к обычным.
Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии электронные сигареты приравняли к обычным