Рим, , 14:06 — REGNUM В Италии объем вакцины AstraZeneca, запрещенной к применению, составляет 250 тыс. доз. Об этом 15 марта заявил президент Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Джорджо Палу.

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«Речь идёт о партии в 500 тыс. доз, из которых 250 тыс. были доставлены в Италию, а 170 тысяч были введены без серьезных побочных эффектов», — сказал он.

После проверок партия препарата вновь получит разрешение, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, приостановка использования вакцины производства британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca связана с поступившими сообщениями о серьёзных осложнениях у людей после вакцинации данным препаратом. В частности, появились данные об образовании тромбов у привитых пациентов в Дании и Италии. В связи с этим ряд европейских стран приостановил применение вакцины AstraZeneca.

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