Кишинёв, , 14:10 — REGNUM Экс-президент Молдавии, председатель «Партии социалистов» Игорь Додон встретился с послом России в Кишинёве Олегом Васнецовым. Об этом лидер партии сообщил 15 марта на своей странице в соцсети Facebook.

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«Говорили о решении правительства Молдавии выделить финансовые средства на закупку вакцин от коронавируса, среди которых должна быть и российская вакцина «Спутник-V», ведь её давно ждут жители Молдовы», — написал Додон.

Он подчеркнул, что выступает за то, чтобы в Молдавии формальные процедуры, связанные с вакцинацией, проходили быстрей.

Стоит отметить, что вакцину «Спутник-V» в Молдавии зарегистрировали в феврале 2021 году. Но, как заявляет Додон, президент страны Майя Санду и члены администрации главы республики якобы стараются не допустить, чтобы в страну поступил российский препарат.

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