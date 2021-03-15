Ростов-на-Дону, , 14:04 — REGNUM В Ростовской области участниками прививочной кампании стали почти 102 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 марта.

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«На сегодняшний день прививки от COVID-19 сделали 101 898 человек, за сутки — 104. Из них завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 54 933 человека, за сутки — 305», — привели данные власти.

ИА REGNUM сообщало, что темп прививочной кампании против коронавирусной инфекции в Ростовской области напрямую зависит от поставок вакцины. В настоящее время в Ростове-на-Дону временно приостановлена работа двух мобильных прививочных пунктов, развёрнутых в торговых центрах. После получения очередной партии антиковидного препарата кабинеты заработают вновь.

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