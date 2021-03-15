Стокгольм, , 14:03 — REGNUM Швеция рассчитывает на получение 200 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 15 марта заявил координатор кампании по вакцинации Ричард Бергстрем, пишет газета Aftonbladet.

Бергстрем сказал, что обсуждал с представителями российской компании условия поставки вакцины в июне 2021 года. По его словам, Швеция планирует оформить заказ после получения одобрения Европейского агентства лекарственных средств.

Координатор добавил, что результаты испытания российской вакцины и её эффективность выглядят многообещающе.

Ранее Ричард Бергстрем призвал Евросоюз не отказывать США и Великобритании в поставках вакцины против коронавируса в качестве ответной меры. Ранее указанные страны ограничили экспорт вакцины в страны ЕС.

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