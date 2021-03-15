Уфа, , 14:05 — REGNUM Более 300 подъездов намерены отремонтировать в текущем году в Башкирии. Об этом 15 марта сообщила и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства региона Ирина Голованова на совещании в республиканском правительстве.

По ее словам, в республике намерены привести в порядок 306 подъездов в 112 жилых домах Баймакского, Белебеевского районов и Уфы.

В настоящее время подрядчики уже начали ремонт в 162 подъездах, при этом десять подъездов, где проживают инвалиды-колясочники, будут оснащены пандусами. Ремонт в этих подъездах планируют завершить до 1 сентября.

«Как и в прошлые годы, по итогам ремонта проанализируйте его качество. Время для того, чтобы сделать всё достойно, есть», — сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Сообщается, что в рамках реализации программы «Башкирские дворики» в текущем году в 21 городе республике планируют комплексно благоустроить 140 дворов. На эти цели с учётом взносов местных жителей будет направлено 742 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены преобразить Уфу к её 450-летию.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовчане требуют сохранить фонтан на площади Ленина