Сеул, , 16:10 — REGNUM По предварительным данным, в 2020 году объём валового внутреннего продукта (ВВП) Южной Кореи составил $1,62 трлн, что является девятым показателем в мире. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Известно, что в 2018 году Южная Корея по объёму ВВП занимала 10-е место в мире, однако в 2019 году опустилась на две строчки вниз до 12-го места.

Тем не менее, существует вероятность, что по итогам 2020 года Южная Корея может опуститься на 10-ю строчку рейтинга, поскольку разрыв с Канадой, занимающей в настоящее время 10-е место, составляет всего $4 млрд.

По предварительным данным, список возглавляют США ($20,9 трлн). За ними следуют Китай ($14,7 трлн), Япония ($4,9 трлн), Германия ($3,7 трлн), Великобритания ($2,7 трлн), Южная Корея, Канада ($1,62 трлн), Россия ($1,4 трлн), Бразилия ($1,39), Австралия ($1,33 трлн) и Испания ($1,2 трлн).

В 2020 году южнокорейский ВВП сократился на 1%, что является третьим показателем среди стран Большой двадцатки (G20), после Китая и Турции.

Эксперты ОЭСР объяснили благоприятные экономические показатели Южной Кореи эффективными мерами правительства по борьбе с пандемией коронавируса и мерами по минимизации её воздействия на экономику.