Москва, , 14:01 — REGNUM «Сегодня, 15 марта, цены на нефть подрастают сегодня на 0,7−0,8%, прижимаясь поближе к уровню $70,00 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Закрепиться выше этого уровня пока не получается, даже несмотря на позитивные макроэкономические новости, продолжает сказываться «техническая перекупленность» нефтяного рынка.

В Китае сегодня были опубликованы очень позитивные данные за февраль по промышленному производству и потребительскому сектору, рост на 35,1% и 33,8% г/г соответственно.

Плюс уже на этих выходных, часть пакета помощи для американской экономики, подписанного 12 марта американским президентом Джо Байденом, уже начала поступать в виде социальных выплат на счета американских граждан.

Оба события благоприятно влияют на рыночные настроения, подталкивая группу рисковых активов к росту.

Однако реализоваться этому позитиву на нефтяном рынке сегодня будет сложно, из-за сохраняющейся «перекупленности», участникам торгов нужно время чтобы привыкнуть к более высоким котировкам.

Так что у нефти вряд ли 15 марта получится уйти выше уровня сопротивления в $70,00 за баррель Brent, при этом важно удержаться и выше уровня поддержки в $69,50.

Если этот уровень будет пройден, то нефтяные котировки не только уйдут ниже, до следующего уровня поддержки $68,60, но и запустят сценарий более глубокой коррекции цен к $65,00 за баррель», — считает эксперт.

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