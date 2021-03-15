Москва, , 14:00 — REGNUM Американская экономика становится всё больше похожей на финансовую пирамиду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал прогноз американского банка Goldman Sachs, предсказавшего экономике США 8-процентный рост в 2021 году.

«Подобный рост американского ВВП стал возможен на фоне одобренных дополнительных мер прямой финансовой поддержки гражданам и экономике на сумму 1,9 трлн долларов США, — сказал Ордов. — Это огромная сумма по любым меркам, но все же раза в два меньше той, которую выделили на эти же меры в 2020 году. Лишний раз мы можем убедиться, что темпы роста ВВП — малоинформативный индикатор, практически полностью находящийся в руках руководства страны. Есть другие опасения: что доступность печатного станка привела к тому, что американские власти перестали осознавать риски своей финансовой политики».

Как полагает Ордов, рост американской экономики снова будет во многом связан с непроизводственным сектором, что делает американскую экономику все больше похожей на финансовую пирамиду.

«Только если в случае с пирамидой куш могут сорвать первые участники, то в мировом масштабе это, скорее всего, будут спекулянты фондового рынка, — сказал Ордов. — Возникает ощущение, что американское правительство все активней и активней копает яму доллару. Ужас в том, что появляются признаки, требующие ужесточения денежно-кредитной политики США, включая растущие инфляционные ожидания, а этого перегруженная долгом американская экономика просто не выдержит».

Но, как подчеркнул Ордов, бесконечно весь этот «фарс с эмиссией необеспеченных денег» длиться не может.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Сергея Станкевича американскую экономику ожидает впечатляющий рост.

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