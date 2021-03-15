Москва, , 14:00 — REGNUM Политический кризис в Сирии возник несмотря на то, что эта страна была одной из самых успешных на Ближнем Востоке в 2011 году. Об этом 15 марта заявил директор Института стратегических исследований РУДН Дмитрий Егорченков на телеканале «Россия 24».

«Действительно, Сирия на момент 2010 года очень много и упорно мозолила глаза: и американцам, разумеется, и соседям по региону», — заявил Егорченков.

«Экономически довольно благополучное было государство, с точки зрения роста экономики — у них был стабильный рост выше, чем по региону, 5,7%. А по региону был 5,4% на тот момент. Сирия вела абсолютно независимую внешнюю политику, которая в том числе была направлена на взаимодействие с Тегераном, что раздражало очень многих в регионе и за его пределами», — указал он.

Около десяти лет назад, в 2011 году, в Сирии начались антиправительственные выступления, которые переросли в гражданскую войну, а затем и в полномасштабный международный конфликт с участием не только сил президента страны Башара Асада, оппозиции и различных террористических группировок, но и вооружённых сил России, США, Турции, Ирана и других государств.