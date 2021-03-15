Новосибирск, , 14:00 — REGNUM В Новосибирской области вынесен приговор по делу о халатности и причинении тяжкого вреда здоровью в результате падения павильона остановки общественного транспорта. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Установлено, что в начале июня 2020 года в Первомайском районе Новосибирска порыв ветра опрокинул павильон остановки общественного транспорта, был травмирование 42-летний мужчина. Его с тяжёлыми травмами доставили в больницу.

По данным следствия, причина опрокидывания остановки — ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами.

Следователи выяснили, что остановку поставили на платформу всего за несколько дней до происшествия. Но заместитель директора дорожно-эксплуатационного учреждения №5 не проконтролировал работы, а старший мастер учреждения, в нарушение должностной инструкции, не проверил качество выполняемых работ.

Суд приговорил заместителя директора дорожно-эксплуатационного учреждения к двум годам лишения свободы условно, а старшего мастера — к шести месяцам лишения свободы условно.