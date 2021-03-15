Рим, , 14:04 — REGNUM Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) проведет рассмотрение всех поступивших данных о вакцине от COVID-19 британо-шведской компании AstraZeneca 18 марта. Об этом 15 марта сообщил глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери в эфире радиостанции Il Sole 24 Ore.

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«Мы понимаем позицию стран-членов (Евросоюза) <…> На этой неделе, в четверг (18 марта), комитет EMA по оценке фармакологических рисков рассмотрит все данные, которые мы собрали, в том числе свежие данные из Норвегии», — сказал он.

Также Кавалери уточнил, что на базе анализа этих данных будет принято решение о том, есть ли повод для беспокойства при использовании препарата AstraZeneca или им можно проводить вакцинацию и дальше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) может одобрить использование российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на территории Евросоюза не раньше мая.