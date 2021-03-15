Черкесск, , 13:59 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за все время пандемии коронавируса было выявлено 19 410 носителей инфекции. Из них к настоящему времени выздоровели уже 17 929 пациентов, что составляет около 92% от общего числа инфицированных. Такие данные приводит 15 марта федеральный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

За последнюю неделю в республике число новых случаев заражения в день не превышает 15 человек. За вчерашний день число заразившихся составило 12 человек. За эти же сутки 34 человека из числа сумевших справиться с болезнью выписаны.

За все время пандемии в Карачаево-Черкесии скончались от осложнений после COVID-19 66 жителей региона. Последний случай летального исхода был зафиксирован 14 марта.

В настоящее время в ковидных госпиталях проходят лечение 165 человек.