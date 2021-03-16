Ульяновск, 16 марта, 2021, 06:52 — ИА Регнум. С автомобильного завода в Ульяновске хотят взыскать многомиллионную сумму. Соответствующая информация опубликована на сайте Арбитражного суда Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Ульяновской области

Заявление зарегистрировано в суде 12 марта. С иском вышла компания «Салют-Т», зарегистрированная в Ульяновске, в качестве ответчика указано общество «Ульяновский автомобильный завод».

Согласно документу, сумма исковых требований к автозаводу составляет 11 426 739 рублей 79 копеек. Другие детали иска неизвестны.

Дело пока не принято в производство.