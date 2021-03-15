Астрахань, 15 марта 2021, 13:58 — REGNUM В Астраханской области 15 марта подтверждено 77 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.
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Всего в регионе было зарегистрировано 29 тыс. 644 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 406 человек.
Выздоровели 24 тыс. 867 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 610 человек скончались.
Коэффициент распространения инфекции составил 0,98.