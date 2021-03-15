Киев, , 13:59 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский официально исключён из партии «Слуга народа». Об этом сообщила 15 марта пресс-служба партии.

«Народный депутат Александр Дубинский исключён из членов политической партии «Слуга народа» за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее США ввели персональные санкции против парламентария, обвинив его во вмешательстве в американские выборы.

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Напомним, 14 марта 2021 года в киевской областной организации «Слуга народа», которой ранее управлял Дубинский, состоялись перевыборы руководства. Новым главой организации стал депутат Верховной рады Андрей Мотовиловец.

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