Мурманск, 15 марта 2021, 13:57 — REGNUM Число резидентов Арктической зоны РФ в Мурманской области увеличилось до шести. Как сообщил на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Чибис, комиссия по развитию Дальнего Востока и Арктики одобрила заявку компании «Пондера Арктик».
Новый резидент АЗРФ выступит подрядчиком в проекте по созданию мощностей и укрупнительной сборке завода по производству сжиженного газа в рамках проекта «Арктик СПГ-2», реализуемого «НОВАТЭК». Компания создаст в регионе 630 рабочих мест.
Напомним, проект «Арктик СПГ-2» — проект по производству сжиженного природного газа (СПГ). Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО.