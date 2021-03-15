Мурманск, , 13:57 — REGNUM Число резидентов Арктической зоны РФ в Мурманской области увеличилось до шести. Как сообщил на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Чибис, комиссия по развитию Дальнего Востока и Арктики одобрила заявку компании «Пондера Арктик».

Новый резидент АЗРФ выступит подрядчиком в проекте по созданию мощностей и укрупнительной сборке завода по производству сжиженного газа в рамках проекта «Арктик СПГ-2», реализуемого «НОВАТЭК». Компания создаст в регионе 630 рабочих мест.

«Напомню, по объему инвестиций Мурманская область вошла в ТОП-10 субъектов страны. Приглашаю потенциальных инвесторов к работе на территории региона. Сегодня и крупные проекты, и малый и средний бизнес подпадают под льготный режим налогообложения в рамках ТОР и АЗРФ», — подчеркнул Чибис.

Напомним, проект «Арктик СПГ-2» — проект по производству сжиженного природного газа (СПГ). Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО.