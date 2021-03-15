Белгород, , 14:06 — REGNUM В Белгородской области 15 марта подтверждён 91 новый случай заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Записались на вакцинацию от COVID-19 ещё 312 добровольцев, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области выявлены 32 862 носителя инфекции. В стационарах находятся 954 пациента, лечатся амбулаторно 2870 человек, на самоизоляции 10 241 житель. Справились с заражением 28 519 человек, из них 59 выписаны за минувшие сутки. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 519 пациентов, в том числе один летальных исход зарегистрирован за сутки.

На вакцинацию от COVID-19 записались 97 259 человек. Получили первый компонент препарата 95 820 добровольцев, завершили иммунизацию уже 60 335 жителей.