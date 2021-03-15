Омск, , 13:54 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявлено 85 носителей коронавируса, в том числе 51 — лечится амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 марта в областном минздраве.

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За весь период в регионе коронавирус выявлен у 42 278 человек. Выздоровели 33 196 человек, в том числе за сутки — 36.

В Омской области скончались ещё три пациента с коронавирусом. За всё время в регионе жертвами коронавирусной инфекции стали 1270 человек.

Напомним, 14 марта в Омской области было выявлено 87 носителей коронавируса, выздоровел 81 человек, скончались четыре пациента с COVID-19.

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