Пенза, , 14:21 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 15 марта суммарный охват тестированием населения на коронавирус составил 58,86%. За сутки инфекцию выявили у 117 человек, 12 из которых — несовершеннолетние. Возраст детей — от года до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Лидирует по числу зарегистрированных случаев инфицирования за сутки Пенза — 62 человека. На сегодняшний день под наблюдением врачей остаются 7239 человек, сняли с коронавирусного учета 92 090 жителей. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом прошли 760 647 человек, осуществили более 809,9 тыс. исследований.

ИА REGNUM напоминает, российские специалисты разработали тест для определения количества коронавируса в биоматериале, что позволяет оценить степень заразности носителя вируса. Новый набор реагентов позволяет определить количественное содержание РНК нового коронавируса в любых биоматериалах человека, в том числе в мазках из ротоглотки и носоглотки, мокроте, плазме крови.

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