Москва, , 13:54 — REGNUM Стагнация инвестиционного развития в России вынуждает правительство и бизнес искать новые пути эффективного развития, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

«Существующая модель развития, которая основывается на персональных договоренностях и соглашениях чиновников с конкретными инвесторами, теряет свою эффективность. Недостатком такой модели является определяющая роль и позиция чиновников и ведомств.

Новая модель должна быть более гибкой и действенной, с большей ролью бизнеса и инвесторов. В связи с этим разрабатывается мотивационный механизм для инвесторов в виде кешбэка.

Суть, которого заключается в возмещении определенных затрат инвесторов по финансированию различных инвестпроектов за счет налоговых вычетов, субсидий и т. д.

Такой подход меняет ситуацию, если раньше инвесторы сами шли к чиновнику или в ведомство, чтобы те в свою очередь дали разрешение на реализацию инвестпроекта, то сейчас создаются общие инвестиционные правила, и по сути, регионы сами будут конкурировать и бороться за инвесторов.

Конечно, эта идея на долгосрочное планирование. Не думаю, что переход на реализацию такого плана будет быстрым, так как инвесторам помимо возмещения инвестиций, был бы более интересен быстро развивающийся рынок с высоким спросом.

Считаю, что решение проблем в целом в экономике и быстрое восстановление экономической активности будет лучшим мотивационным механизмом для инвесторов, а кэшбек дополнением для отраслей, где восстановление идет медленнее», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России рассматривает вопрос о возврате части средств (кэшбек) инвесторам.

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