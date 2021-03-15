Красногорск, , 13:52 — REGNUM В подмосковном Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) провели испытание принципиально новой конструкции воздушного винта для авиатехники. Об этом 15 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Особенность новой модели заключается в использовании толкающей силы винта вместо тянущей для движения летательных аппаратов. Преимущества расположения винта за фюзеляжем или мотогондолой следуют из импульсной теории винта и подтверждены расчетами и многочисленными экспериментами. Однако есть и обратная сторона этого эффекта — увеличение сопротивления всего летательного аппарата.

«Специалисты отделения аэродинамики силовых установок института сначала разработали метод оптимального проектирования воздушных винтов, применимый для тянущей и толкающей схемы. Затем на его основе был создан винт, оптимизированный под заторможенный поток в следе за фюзеляжем», — отмечено в сообщении.

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