Москва, , 13:51 — REGNUM Сегодня, 15 марта, президент России Владимир Путин посвятит часть рабочего времени обсуждению вопросов развития федеральной территории «Сириус». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Он уточнил, что сегодняшний рабочий день главы государства проходит в Кремле.

«Вопросы развития Сириуса сегодня президент будет обсуждать с Еленой Шмелевой, руководителем фонда «Талант и успех», — добавил Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, что идея создания проекта «Сириус» принадлежит лично президенту РФ Владимиру Путину и развивается «под неусыпным вниманием» российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, образовательный центр «Сириус» был создан фондом «Талант и успех» в 2015 году в Сочи Краснодарского края. В центре ежемесячно обучение по различным направлениям проходят до 800 талантливых детей.

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Президент России Владимир Путин заявлял, что центру «Сириус» удалось создать равные возможности и условия для обучения и развития таланта детей со всей России.

Напомним, в декабре 2020 года был принят закон о федеральной территории «Сириус» на черноморском побережье Сочи Краснодарского края. начиная с 2015 года, здесь на базе олимпийской инфраструктуры развивается образовательный центр «Сириус».

Законом устанавливаются правовые основы функционирования федеральной территории «Сириус», её даётся экономическая самостоятельность. Систему органов публичной власти федеральной территории «Сириус» составят совет федеральной территории «Сириус», как представительный орган, и администрация, как исполнительно-распорядительный орган.