Калуга, , 16:22 — REGNUM Жители Калужской области в 2020 году направили в Банк России 1709 жалоб. По сравнению с 2019 годом их число выросло на 29%. Калужане чаще жаловались на деятельность микрофинансовых организаций, реже — на страховые компании. Об этом 15 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

Количество жалоб на микрофинансовые организации выросло практически в два раза (в течение 2020 года их поступило 214). Одна из причин — рост жалоб, связанных с взысканием просроченной задолженности.

Две трети обращений калужан в 2020 году касалось проблем с банками. Рост в 1,6 раза связан с появлением новых тем для жалоб в период пандемии — в частности, вопросов реструктуризации кредитов, кредитных каникул. Однако к августу количество таких жалоб начало снижаться — как за счет сокращения количества заявлений о реструктуризации, так и благодаря разъяснениям Банка России о порядке использования кредитных каникул. Кроме того, за 2020 год поступило 26 жалоб калужан, связанных предоставлением неполной и недостоверной, в том числе, вводящей в заблуждение информации об особенностях финансовых продуктов. Основной проблемой здесь остается продажа полисов инвестиционного страхования жизни.

«Покупатель полиса добровольного страхования вправе отказаться от него и получить уплаченную премию: «период охлаждения» в страховании составляет 14 календарных дней. Это касается многих популярных видов страхования, в том числе инвестиционного страхования жизни», — сказала Ирина Карлаш.

На страховом рынке количество жалоб сократилось на 20%, до 254 обращений. В первую очередь это произошло за счет жалоб по теме ОСАГО — ограничительные меры, связанные с пандемией, привели к сокращению поездок в целом и, соответственно, споров о возмещении ущерба при ДТП. В два раза снизилось и число жалоб калужан на работу кредитных потребительских кооперативов (до 24 раз).

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