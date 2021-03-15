Махачкала, , 13:49 — REGNUM В Дагестане число новых заражений коронавирусом в последние недели не превышает 40 в сутки. За прошедшую неделю в регионе установилось так называемое плато, когда численность ежедневно выявляемых случаев заражения составляет от 38 до 40 человек в день.

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Наблюдается также ежедневный рост числа выздоравливающих. С 7 марта прирост снятых с учета в связи с излечением составляет от 25 до 46 человек в сутки.

Что касается случаев летального исхода, то их тоже становится меньше изо дня в день. Так, за прошедшие сутки в регионе скончался один пациент, а за период с 7 по 15 марта — 12 человек.

Общее число носителей коронавируса в Дагестане за все время пандемии составило 30 379 человек, выздоровели из них — 28 112 пациентов, скончались — 1370 жителей республики. В настоящее время в Дагестане число «активных» больных составляет 897 человек.