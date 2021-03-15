Сухум, , 13:56 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к народу страны в годовщину боев с грузинской армией за освобождение Сухума в 1993 году. Текст обращения 15 марта опубликовала пресс-служба главы республики.

«Сегодня мы отмечаем одну из самых трагических и в то же время героических дат в истории Отечественной войны народа Абхазии. 28 лет назад, 15 марта 1993 года, бойцы Гумистинского фронта предприняли масштабное наступление для освобождения Сухума от грузинских оккупантов», — сказал Бжания.

Он отметил, что абхазские солдаты нанесли большие потери противнику и смогли пробиться вглубь столицы, но были вынуждены отступить.

«Наша главная задача — защитить независимость Абхазии, сделать её процветающей страной, как мечтали ее увидеть тысячи сыновей и дочерей Отчизны, павших за её свободу», — заявил глава республики.

16 марта в парке Славы в Сухуме пройдёт официальная церемония возложения цветов по случаю годовщины боёв.

Напомним, попытка освободить Сухум проходила в ходе грузино-абхазской войны, которая началась 14 августа 1992 года и закончилась 30 сентября 1993 года, когда грузинские войска вторглись на территорию Абхазии. В ходе боёв 15 и 16 марта 1993 года погибли 222 бойца абхазских вооружённых сил, 23 пропали без вести.