Чита, , 13:48 — REGNUM Сильный ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду, стали причиной, по которой в регионе объявили штормовое предупреждение.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»

По данным ГУ МЧС РФ по региону, помимо сильного ветра, в крае наблюдаются другие неблагоприятные погодные явления: снег, метели, снежные накаты, гололедица. Температура воздуха при этом может понизится сразу на 10 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 сильный ветер оставил без электроэнергии 54 населенных пункта в 10 районах. В селе Ундино-Поселье Балейского района кровля свалилась и выбила окна в школе. Также пострадала крыша местной поликлиники. Ущерб определит комиссия по ЧС.

Читайте также: Штормовой ветер сносит крыши в Забайкалье