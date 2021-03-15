Москва, , 13:47 — REGNUM Бразильский Сан-Паулу 15 марта вступил в фазу чрезвычайной ситуации с усиленными ограничительными мерами по сравнению с теми, которые были в так называемой «красной стадии» (максимальная тревога), чтобы сдержать распространение коронавируса в бразильском штате, эпицентре пандемии.

Губернатор региона Жоао Дориа уточнил, что в этот новый период, который продлится до 30 марта, церкви будут закрыты, футбольные соревнования будут приостановлены, а государственные школы возьмут перерыв.

Эта инициатива направлена на сокращение передвижения более четырех миллионов работников в территориальном делении страны.

Дориа также установил комендантский час с 20:00 до 5:00 по местному времени на следующий день, не закрывая услуги первой необходимости, но с возможностью наложения штрафов на пешеходов и водителей транспорта, которые перемещаются в это время. Супермаркеты и аптеки будут продолжать функционировать.

По крайней мере 53 муниципалитета регистрируют стопроцентную занятость коек в отделениях интенсивной терапии из-за COVID-19.

Несмотря на усилия администрации по увеличению количества коек, все они быстро заполняются, особенно молодежью, которая ранее меньше страдала от серьезных симптомов коронавируса SARS-CoV-2.

«Я хочу напомнить, что мы не закрываемся, мы находимся в чрезвычайном положении. Блокада — последняя из мер, та, при которой вы не можете выходить из дома ни при каких обстоятельствах», — сказал Дориа.

Правительство Сан-Паулу также установило график работы для работников промышленности, торговли и сферы услуг, чтобы избежать скопления людей в общественном транспорте.