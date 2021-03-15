Джакарта, , 13:46 — REGNUM Согласно данным правительства Индонезии, за сутки в стране выявили 5589 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 15 марта 2021 года в Индонезии подтвердили 1 425 044 носителей коронавируса.

За сутки 6830 человек в Индонезии вылечились от COVID-19. Всего побороть коронавирус в стране смогли 1 249 947 человек.

Число пациентов, умерших от COVID-19, также продолжает расти. В период с 14 по 15 марта 2021 года скончались 147 ковид-больных. Эпидемия унесла жизни 38 573 человек.

В настоящее время зарегистрировано 136 524 активных случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, глава индонезийской фармацевтической компании PT Bio Farma Хонести Бащир заявил, что компания произвела 20 млн доз вакцины против коронавируса.

Подробнее в материале: В Индонезии произвели 20 млн доз вакцины против коронавируса