Вашингтон, 15 марта, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В сети опубликованы рендерные изображения тюнинговой версии американского седана Lincoln Continental. Рендеры размещены на странице независимого дизайнера Abimelec Design в социальной сети Facebook.

Abimelec Design / Facebook Рендер тюнингового седана Lincoln Continental

Представленная художником машина выделяется стильными полированными колёсными дисками, атласным чёрным кузовом и множеством хромированных деталей. Машина получила очень низкую посадку, придающую авто мафиозный вид. Стоит отметить, что именно на машинах Lincoln Continental ездили гангстеры США старой школы.

Салон модели обшит лиловой тканью, а также был дополнен вставками из темного дуба.

Дизайнер назвал Lincoln Continental «одной из самых красивых машин, появившихся у американских автопроизводителей за последние годы».

Ранее в сети появилось первое фото электрокроссовера Genesis GV60 2022 модельного года. Это первый компактный кроссовер южнокорейского автопроизводителя, который появится на европейском рынке. Автомобиль укомплектован двумя электромоторами общей мощностью 313 «лошадей».

Читайте также: Представлен рендер кабриолета на базе Volkswagen ID.3