Душанбе, , 13:45 — REGNUM Открытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на киргизско-таджикистанском участке границы обсудят глава Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода и полномочный представитель правительства Киргизии в Баткенской области Омурбек Суваналиев, сообщает агентство «Азия-плюс».

Отмечается, что решение об открытии КПП будет окончательно принято по итогам встречи глав госкомитетов национальной безопасности Таджикистана и Киргизии. По данным «Азия-плюс», КПП могут открыть в дни празднования Навруза.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля на киргизско-таджикистанском участке границы произошел конфликт между пограничниками двух стран. Конфликт удалось предотвратить через переговоры представителей пограничных войск.

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