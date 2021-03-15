Москва, , 13:50 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 марта встретился в Москве с лидером ливанского шиитского движения «Хезболлах» Мухаммедом Раадом. Об этом 15 марта сообщили в МИД РФ.

«Факт встречи подтверждаем», — приводит ТАСС слова представителя российского внешнеполитического ведомства в ответ на соответствующий вопрос.

Отметим, ранее стало известно, что делегация ливанского движения «Хезболлах» во главе с лидером парламентской фракции Мухаммадом Раадом прибыла на переговоры в МИД России.