Мадрид, , 13:44 — REGNUM Исследователи американского университета отмечают, что новый пик заболеваемости в Испании придётся на 9 мая, хотя это исключает повторную заполняемость больниц. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Некоторые эксперты уверены, что вряд ли повторится сценарий первой и третьей волны SARS-CoV-2. Другие утверждают, что новых пиков не будет, если население будет строго соблюдать меры личной безопасности, а автономии не будут снимать ограничения, пока продолжается иммунизация. Среди первых — Институт показателей и оценки состояния здоровья (IHME), престижный статистический факультет Вашингтонского университета в Сиэтле, США, основанный Фондом Билла и Мелинды Гейтс.

Во время пандемии он привел некоторые сокрушительные цифры о ситуации, которая должна была произойти во многих странах, в том числе и в Испании, и большая часть его прогнозов сбылась почти в точности. В начале февраля, например, он предсказал, что 1 мая 2021 года в Испании будет насчитано около 95 400 смертей от COVID-19 на основе официальных данных.

С учетом сегодняшней ситуации пандемии, IHME пересмотрел свои прогнозы. В нем указывается, что число смертей будет несколько ниже в мае, и, по общему сценарию, оно составит 86 631 человек. Если меры сдерживания будут ослаблены, к этой дате будет превышено 87 500 смертей — недалеко от первоначального прогноза, но ниже него.

Этот орган анализирует большое количество параметров и теперь указывает на риск возникновения четвертой волны, намного более мягкой, чем третья, и несколько меньшей, чем вторая, с наименьшим воздействием на сегодняшний день. В худшем из сценариев, которые он рисует, случаи COVID-19 вскоре начнут расти в течение оставшейся части марта и, особенно, после Пасхи, уже в апреле. 9 мая будет достигнуто наивысшее ежедневное число инфицированных в Испании, составив в тот день 20 927 человек. После этого кривая снова испытает умеренное снижение, хотя есть риск, что это снижение будет усечено ослаблением контроля и что в июне может снова произойти рост числа случаев, которое продолжится, по крайней мере, до июля.