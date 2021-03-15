Уфа, , 13:52 — REGNUM 480 пунктов временного размещения для жителей Башкирии готовят в республике в рамках подготовки к весеннему половодью. Об этом сообщил и.о. начальника ГУ МЧС РФ по региону Эдуард Идрисов на совещании в правительстве Башкирии.

По его словам, в регионе была сформирована группировка оперативных сил и средств, состоящая из более 20 тысяч человек и более пяти тысяч единиц плавсредств и спецтехники.

Он также отметил, что в зону подтопления не входят социально значимые и потенциально опасные объекты. Сейчас спасатели готовят 480 пунктов временного размещения, в которых могут пребывать более 90 тысяч человек.

«Мы уточняем сведения о возможных ледовых заторах на паводкоопасных реках республики. Там начинаем чернить и распиливать лёд, чтобы ослабить ледяной покров. Если понадобятся взрывные работы, в готовности — сапёры войсковой части, расположенной в селе Алкино-2», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM передавало слова начальника Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вилоры Горохольской, которая сообщила, что несмотря на обилие снега, который выпал в минувшие месяцы уровень паводка в 2021 году ожидается ниже нормы.

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