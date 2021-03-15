Москва, , 13:43 — REGNUM Производство вакцины от COVID-19 «Спутник V» может начаться в Италии, Испании, Франции и Германии, сообщили 15 мата в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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«РФПИ уже достиг соглашений с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии для запуска производства «Спутник V», — сообщили в фонде.

Отмечается, что в настоящее время ведутся переговоры ещё с целым рядом производителей, чтобы увеличить объемы производства в Евросоюзе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил, что регулятор может одобрить использование российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на территории Евросоюза не раньше мая.

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