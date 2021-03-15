Таллин, , 13:47 — REGNUM Руководству Эстонии следует приступить к переговорам с Россией о поставках осенью в страну антикоронавирусной вакцины. Об этом мэр Таллина Михаил Кылварт заявил 15 марта в эфире телеканала ETV+.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

«У нас много говорилось, что вакцины — не политическая тема, поэтому необходимо перейти от слов к делу и вести переговоры в том числе с Россией», — сказал мэр эстонской столицы.

Он отметил, что вакцины можно закупить и в других странах, в том числе в Китае. Однако заниматься этим вопросом нужно сейчас, иначе Эстония может оказаться в конце очереди, когда появится потребность в препарате.

Читайте также: ЕС намерен приступить к переговорам с Россией по закупке «Спутника V»