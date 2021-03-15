Казань, , 14:20 — REGNUM В отношении двоих 16-летних подростков из Казани возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ («Сбыт поддельных денег»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РТ.

По данным следствия, зимой 2021 года подозреваемые приобрели через интернет 10 поддельных 5-тысячных купюр за 15 тыс. рублей. 6 марта подростки сбыли две из них, приобретая различные товары в торговых павильонах на Сибирском тракте в Казани. Продавцы, когда распознали подделки, обратились в правоохранительные органы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий молодые люди были задержаны, а купюры изъяты из оборота. Всего подростки успели сбыть 8 купюр и 2 выбросили, так как они оказались повреждены.

Оба молодых человека признали причастность к совершению преступления и находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Верхнеуслонском районе Татарии на посту дорожно-патрульной службы задержали 26-летнего мужчину, перевозившего на автомобиле поддельные денежные купюры. Злоумышленник при невыясненных обстоятельствах приобрел в Московской области 12 поддельных пятитысячных купюр и хранил при себе для дальнейшего сбыта в Казани.

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