Тамбов, , 13:41 — REGNUM В Тамбовской области 15 марта подтверждено 102 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на один меньше, чем было выявлено сутками ранее.

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Всего в области было зарегистрировано 27 тыс. 893 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 25 тыс. 576 пациентов, в том числе 24 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 375 человек.