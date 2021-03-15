Сыктывкар, 15 марта 2021, 13:40 — REGNUM Жителям арктической части Коми с августа 2021 года начнут безвозмездно выдавать земельные участки. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.
Получить участок площадью до 1 га можно будет для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности. Землю будут выдавать сроком на 5 лет, а затем ее можно будет оформить в собственность или долгосрочную аренду.
В Республике Коми к территории Арктической зоны относятся муниципальные образования городских округов Воркута, Усинск, Инта и Усть-Цилемского района.
Как сообщало ИА REGNUM, численность населения в Коми за 2020 год сократилась почти на шесть тысяч человек и составила 815 тысяч.