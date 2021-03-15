Сыктывкар, , 13:40 — REGNUM Жителям арктической части Коми с августа 2021 года начнут безвозмездно выдавать земельные участки. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Получить участок площадью до 1 га можно будет для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности. Землю будут выдавать сроком на 5 лет, а затем ее можно будет оформить в собственность или долгосрочную аренду.

В Республике Коми к территории Арктической зоны относятся муниципальные образования городских округов Воркута, Усинск, Инта и Усть-Цилемского района.

«Принятие программ «Арктический гектар» и «Арктическая ипотека», а также разработка механизма льготного (бесплатного) предоставления жилья для многодетных семей Арктической зоны должны стать ещё одним импульсом для развития арктических территорий. При этом прекращению оттока населения и обеспечению комфортных условий для реализации человеческого потенциала в Арктике должны содействовать не только появление новых рабочих мест, но и создание технологичной, энергоэффективной жилой, транспортной и социальной инфраструктуры» , — заявила заместитель председателя правительства Коми Ирина Бахтина.

Как сообщало ИА REGNUM, численность населения в Коми за 2020 год сократилась почти на шесть тысяч человек и составила 815 тысяч.