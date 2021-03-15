Красноярск, , 13:40 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае умерли 12 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 15 марта в краевом оперштабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 2984 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 марта в регионе выявлено 64 747 носителей коронавируса, выздоровели 59 942 человека.

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