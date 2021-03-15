Рязань, , 13:42 — REGNUM Информацию о наличии судимости за мошенничество у бывшего заместителя губернатора Рязанской области Игоря Грекова подтвердил Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону. Чиновник был осуждён за мошенничество в крупном размере.

С запросом в государственный орган обратилось РИА Новости, в суде подтвердили, что вице-губернатор был осуждён.

Как сообщало ИА REGNUM, то, что чиновник умолчал о погашенной судимости при назначении на должность, ранее выявила прокурорская проверка, в связи с чем губернатору Рязанской области было внесено представление.

Игорь Греков оставил пост в правительстве региона по собственному желанию в конце января 2021 года. Чиновник стал известен всей России после того, как на большой пресс-конференции Владимира Путина рязанская журналистка предложила наградить его званием «Героя РФ» за спасение людей при ЧС на военных складах под Рязанью. Позже эту информацию опровергли очевидцы.