Ярославль, 15 марта, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Ярославский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу об избиении солдат-срочников из Республики Тыва. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Ярославской области.

Up76.ru Сергей Бабуркин (слева) и потерпевшие

Как ранее сообщало ИА REGNUM военнослужащий из Тувы по фамилии Шойгу, проходящий срочную службу в Ростове Великом, пожаловался в социальных сетях на дискриминацию со стороны командования части. По факту происшествия была проведена проверка, итогом которой стало возбуждение уголовного дела в отношении начальника штаба воинской части по статье «Превышение должностных полномочий».

«В рамках следствия выяснилось, что 9 января 2021 года в вечернее время в спальном помещении расположения понтонно-переправочного батальона в городе Ростов Великий майор Д., являющийся начальником штаба и исполняющий на тот момент обязанности командира батальона нанес телесные повреждения двум солдатам-срочникам. Таким способом руководитель проявил недовольство тем, что рядовые в период построения подразделения на улице находились в казарменном помещении», — сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Ярославской области.

Обвиняемый Владимир Демидко свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном, суд принял во внимание положительные характеристики военного.

«Суд учел, что майор к уголовной ответственности привлекается впервые, по службе характеризуется исключительно положительно, является участником боевых действий, а также неоднократно поощрялся командованием за успехи в боевой подготовке, имеет государственные награды. Также суд принял во внимание, что солдаты заявили об отсутствии претензии и ходатайствовали о снисхождении к подсудимому», — сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека.

Майору Владимиру Демидко назначено наказание в виде судебного штрафа.

«Стоит отметить, что конфликт не имел межнационального характера и религиозной подоплеки, а был вызван напряжением в служебных отношениях и эмоциональным состоянием подсудимого. После завершения заседания я связался по телефону с председателем общественной палаты, Уполномоченным по правам человека Республики Тыва, а также с матерью одного из пострадавших срочников, чтобы сообщить им о принятом судом вердикте. Решили, что будем продолжать контролировать ситуацию вместе», — заявил по итогам судебного процесса уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Приговор суда в законную силу не вступил.