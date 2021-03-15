Красноярск, , 13:36 — REGNUM По состоянию на 15 марта в Красноярском крае коронавирус выявлен у 64 747 человек, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 133 случая заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперативном штабе.

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После COVID-19 в крае выздоровели 59 942 человека, в том числе 135 — за сутки.

В регионе проведён 2 462 761 тест на коронавирус.

Напомним, 14 марта в Красноярском крае коронавирус был выявлен у 135 человек.

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