Москва, , 13:35 — REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогло завоевать определённую низовую поддержку в Сирии благодаря тому, что оказалась одной из немногочисленных структур в период гражданской войны, которая была способна осуществлять государственные функции на своей территории. Об этом 15 марта заявил военный корреспондент Александр Коц на телеканале «Россия 24».

«ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) чисто идеологически оказалось для местных жителей более привлекательно, потому что оно пропагандировало некие идеалы справедливости и равенства для всех», — заявил Коц.

«У них была своя налоговая полиция, своя дорожная полиция, свои шариатские суды, которые решали дела порой очень быстро, без бюрократии. Это привлекало молодёжь», — указал он.

Около десяти лет назад, в 2011 году, в Сирии начались антиправительственные выступления, которые переросли в гражданскую войну, а затем и в полномасштабный международный конфликт с участием не только сил президента страны Башара Асада, оппозиции и различных террористических группировок, но и вооружённых сил России, США, Турции, Ирана и других государств.