Чита, , 13:33 — REGNUM В Забайкалье, где выявлена африканская чума свиней (АЧС), отчуждены животные, которых растили в 59 личных подсобных хозяйствах. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, все пострадавшие получат возмещение, оно будет не ниже статистической стоимости: за один килограмм свинины полагается 294 рубля 92 копейки.

Стоимость за 1 килограмм живого веса свинины будет предоставлена Росстатом 18 марта, уточнил руководитель краевой ветеринарной службы Андрей Лим.

«Работа должна быть организована с участием глав поселений, оперативно, без суббот и воскресений, чтобы не было разноса инфекции. В кратчайшие сроки отчитаться, чтобы мы могли принять бюджетное решение для возмещения ущерба пострадавшим гражданам. Также необходимо усилить работу с населением, разъяснить людям всю серьезность ситуации», — подчеркнул губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта территориальное отделение Россельхознадзора на одном из подсобных хозяйств индивидуального предпринимателя выявила АЧС и грубейшие нарушения правил содержания свиней. К тому же в хозяйстве допущена в оборот продукция животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов.

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Согласно ветеринарным правилам, по причине высокой скорости распространения вируса, отчуждению будут подвергнуты все свиньи и мясная продукция из свинины домашнего забоя в радиусе 20 километров от вспышки заболевания.

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