Оренбург, , 13:32 — REGNUM В Александровском районе Оренбургской области в больницу доставляли подросток с травмой руки. Несчастный случай произошел по время стрельбы по бутылке из пневматической винтовки, сообщает 15 марта пресс-службе УМВД по региону.

По данным полиции, компания из четверых ребят стреляла на улице по мишени, которой стал установленная на сугробе бутылка. Установлено, что пневматическая винтовка, принадлежит отцу одного из мальчиков.

Когда подростку передали оружие, он взялся правой рукой за рукоятку винтовки, а левой — за ствол винтовки, прикрыв большим пальцем левой руки дуло. Из-за небрежного обращения с пневматической винтовкой указательным пальцем правой руки он нажал на спусковой крючок, в результате чего получил ранение большого пальца левой кисти.

По данному факту правоохранители проводят проверку.