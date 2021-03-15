Москва, , 13:31 — REGNUM Усугубление политического кризиса в Сирии, который привёл к гражданской войне, сопровождалось концентрацией исламистских боевиков со всего мира. Об этом 15 марта заявил военный корреспондент Александр Коц на телеканале «Россия 24».

«К 2013 году в городе Хомс было уже 15 тыс. подготовленных боевиков из разных стран мира. Это был и Афганистан, и Косово, и Ирак — такой интернационал из исламистов, не традиционный ислам, а именно радикальный», — заявил Коц.

«Всё это в какой-то момент должно было выйти из-под контроля, потому что была накоплена критическая масса этого отребья, которое начало самоорганизовываться — сначала по признаку террористической организации Джабхат ан-Нусра (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а потом раскололись на две части, в том числе ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — указал он.

Около десяти лет назад, в 2011 году, в Сирии начались антиправительственные выступления, которые переросли в гражданскую войну, а затем и в полномасштабный международный конфликт с участием не только сил президента страны Башара Асада, оппозиции и различных террористических группировок, но и вооружённых сил России, США, Турции, Ирана и других государств.